Linea blu sabato 28 luglio 2018: Donatella Bianchi a Portofino

Approda in Liguria la trasmissione del mare di Donatella Bianchi, anticipazioni: Cala dell’oro, San Fruttuoso, il Cristo degli abissi, Camogli

Sarà uno dei massimi centri turistici italiani d'estate, Portofino, il protagonista della puntata di Linea Blu in onda sabato 28 luglio 2018 come sempre alle ore 14 su Rai 1 con Donatella Bianchi, nel suo viaggio sulla costa della Liguria.

Linea blu sabato 28 luglio anticipazioni mare di Portofino

Dagli anni ‘60 Portofino è il salotto buono delle famiglie italiane più importanti, dagli Agnelli ai Mondadori e il ritrovo di famosissimi divi di Hollywood. Con Giorgio Devoto, due volte sindaco, e il pescatore Franco Gimelli, si scoprirà come è cambiato il paese negli anni e di come, ancora oggi, si ritirino le reti sotto il faro.

A circa 7 miglia al largo di Portofino, si assisterà alla pesca del gambero rosso e alla successiva vendita che avviene nell’arco di solo 2 ore. In mare, a Cala dell’Oro, si incontreranno rappresentanti dell’Area Marina Protetta di Portofino. In questo angolo di mare è stata sfatata una leggenda: è stato infatti ritrovato il relitto di un sommergibile tedesco che, con la sua sagoma posata sul fondo, mantiene intatta la sua aura.

Si andrà a San Fruttuoso, dove è possibile arrivare a piedi da Camogli: qui, sulla spiaggia, è stata scoperta da poco una sorgente di acqua dolce, un tempo utilizzata dai frati. Il luogo è famoso per la sua antica abbazia, ma soprattutto per la statua sommersa del “Cristo degli Abissi”. Infine, con l’inviato Fabio Gallo, si assiste alla famosa regata delle 151 Miglia-Trofeo Cetilar che, attraverso un appassionante percorso da Livorno, taglia il traguardo a Punta Ala, in Toscana, dopo aver raggiunto l’isola della Giraglia.