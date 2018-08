Linea blu sabato 18 agosto 2018: Donatella Bianchi tra i due mari di Taranto

In Puglia, dalla valle delle gravine di Laterza al Golfo di Taranto nella bellezza della città dei due mari in cerca di un rilancio lontano dall’industria siderurgica

Linea blu diretta e streaming

Sarà ancora una volta la Puglia e per la precisione Taranto la protagonista della puntata di Linea Blu in onda sabato 18 agosto 2018, con un viaggio nel Mar Ionio nelle bellezze, e forse nelle contraddizioni, della città dei due mari. Appuntamento alle ore 14 su Rai 1 con Donatella Bianchi. Visibile in streaming, da pc, tablet e cellulari su RaiPlay – Rai1 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley

Linea blu 18 agosto anticipazioni: da Laterza a Taranto

In compagnia di Donatella Bianchi ci inoltreremo tra i vicoli della città vecchia, alla scoperta degli ipogei, ambienti sotterranei scavati nella roccia nel corso dei secoli; in mare, nel cuore del Golfo di Taranto, ci immergeremo alla scoperta di un antico relitto, quello del Lanciotto Padre, una piccola nave affondata su di un campo minato nel 1943. Una storia militare ed umana che torna alla luce dopo anni di oblio.

A bordo della Nave Sagittario, vela storica della Marina Militare italiana oggi impiegata per le campagne addestrativi degli allievi marescialli, Lineablu raggiungerà la città dei due mari per navigare poi sul mar piccolo, alla scoperta dei citri, sorgenti di acqua dolce che creano un ecosistema particolarmente favorevole per la mitilicoltura, fiore all’occhiello della produzione ittica locale.

Il mito di Taras che cavalca un delfino guiderà il programma nella città vecchia di Taranto alla scoperta dei suoi famosissimi ipogei, ambienti sotterranei scavati nella roccia calcarenitica. Oggi queste costruzioni sono una preziosissima testimonianza delle diverse fasi storiche della città, dalla sua fondazione ad oggi.

Si andrà poi in mare aperto a bordo della Città di Bari, unità specializzata della Ionian Dolphin Conservation per lo studio e l’osservazione dei cetacei, un esempio di ricerca scientifica finanziata grazie alle uscite di whale watching con i turisti. La meraviglia degli avvistamenti dei delfini che si ripete quotidianamente nel Golfo di Taranto.

Il percorso per giungere al mare partirà da lontano, dalla valle delle gravine di Laterza, tra le più grandi d’Europa, profondi canyon scavati dalle acque fossili che riemergono a valle fino a raggiungere il mar Ionio.