Linea blu sabato 11 agosto 2018 a Viareggio e Forte dei Marmi in Toscana

Torna la Toscana protagonista della puntata di Linea Blu in onda sabato 11 agosto 2018, per la precisione la costa di Viareggio con Forte dei Marmi grande meta turistica. Appuntamento alle ore 14 su Rai 1 con Donatella Bianchi.

Linea blu 11 agosto anticipazioni: Viareggio e Forte dei Marmi

Con Jerry Calà, indimenticato protagonista del film Sapore di mare, girato a Forte dei Marmi, si racconterà il divertimento inteso come filosofia di vita. Poi, con lui e la sua band, si entrerà nella mitica Capannina, dal 1929 punto di riferimento delle notti del “Forte”. Si racconterà la grande epopea dei palombari viareggini dell’Artiglio, la nave adibita al recupero di navi affondate durante la prima guerra mondiale e andata distrutta da un’esplosione il 7 dicembre del 1930. Un evento tragico che Viareggio non ha mai dimenticato.

Navigando la darsena, si racconterà la grande cantieristica viareggina, polo di eccellenza mondiale e punto di riferimento per i miliardari di tutto il mondo, che qui possono trovare il lusso e la qualità nella loro dimensione più elegante e moderna. Ma nautica vuol dire anche mestieri antichi e tradizionali, come quello del maestro d’ascia, figura fondamentale per i restauri dei panfili e delle barche d’epoca che da ogni parte del mondo raggiungono a Viareggio per trovare una seconda giovinezza. A vele spiegate si navigherà sulla barca Eilean, un gioiello del 1936, che grazie ad un imponente restauro è tornata a solcare ii mare. Eilean è da sempre una star, visto che proprio lei fu la protagonista del video dei Duran Duran Rio.

Con Fabio Gallo Lineablu sarà a Venezia a bordo di un avveniristico catamarano che naviga sfruttando l’idrogeno e altre energie rinnovabili.