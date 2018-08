Linea blu 4 agosto 2018: il Conero ed Ancona protagonisti

Donatella Bianchi ci porta sulla costa adriatica, anticipazioni: Camerano, Sirolo, Numana, Grotte del Passetto

Saranno le Marche, il Mar Adriatico e per la precisione il capoluogo di provincia Ancona al centro della puntata di Linea Blu in onda sabato 4 agosto 2018

Linea blu sabato 4 agosto anticipazioni: Conero e Ancona

Ad Ancona, Lineablu ha l’opportunità di visitare le famose Grotte del Passetto, raggiungibili solo via mare o attraverso uno scosceso “stradello”, un tempo ricovero di imbarcazioni di pescatori e ora diventate, per pochi fortunati, appoggi di “villette private sul mare”. Il mercato del pesce di Ancona è sicuramente uno dei più grandi centri di commercio del pesce azzurro dell’Adriatico, anche se oggi purtroppo si assiste ad una drastica diminuzione del numero di pescherecci.

Il Conero custodisce un grandissimo numero di specie marine di nudibranchi, molluschi che si spostano a seconda della temperatura dell’acqua. La sua riviera offre la rara opportunità di vivere una vacanza fra mare e colline, grazie all’alternarsi di paesaggi coltivati e baie fra le più belle dell’Adriatico. La riserva naturale del parco del Conero si estende per oltre 6.000 ettari all’interno del quali, in una lussureggiante vegetazione,si snodano innumerevoli sentieri che possono condurre a piccoli comuni come Camerano, Sirolo, Numana, fino ad arrivare alle pendici del Monte o alle sue splendide spiagge.

La spiaggia di Numana è stata scelta dalla Fondazione Cetacea di Riccione come habitat naturale per l’acclimatamento delle tartarughe marine Carretta Caretta, che poi verranno liberate. A Numana, Vincenzo Graciotti, presidente FIV delle Marche, farà gli onori di casa, illustrando la particolarità e le problematiche di questa costa.