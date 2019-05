Linea blu 25 maggio 2019 da Porto Palo di Capo Passero a Vendicari e Marzamemi

Nel sabato di Rai Uno Donatella Bianchi in viaggio nella Sicilia Sud Orientale con gli ospiti del territorio Dario Giannobili, Paolo Uccello e Renzo Ientile



La Sicilia torna protagonista della nuova puntata di Linea Blu in onda sabato 25 maggio 2019 dalle ore 14 su Rai 1 con Donatella Bianchi e la partecipazione di Fabio Gallo in viaggio da Porto Palo di Capo Passero a Vendicari e a Marzamemi.

Linea blu 25 maggio 2019 da Porto Palo di Capo Passero a Vendicari e a Marzamemi

Il viaggio di Donatella Bianchi comincia a Porto Palo, dove lo Ionio incontra il Mediterraneo, a salpare reti da posta per la cattura delle seppie, alle prime luci dell’alba, per approdare sull’Isola delle Correnti e su quella di Capo Passero, da dove Donatella Bianchi racconterà i miti e le leggende delle isole più estreme della costa sud orientale della Sicilia: storie di antiche tonnare dismesse e di tecniche di pesca arcaiche sopravvissute.

A Marzamemi l’incontro con l’astrofotografo per passione Dario Giannobili, che ha conquistato i giudici della Nasa con lo scatto dei corpi celesti allineati sul litorale dell’Asparano. Quindi un borgo di pescatori, il cui nome ricorda la presenza araba, che ha contaminato toponimi, dialetto, architettura e gastronomia.

Sull’isolotto di Vendicari, invece, l’incontro con Renzo Ientile, ornitologo dell’Università di Catania, per la schiusa delle uova del gabbiano corso, specie protetta e minacciata, che ha scelto la piccola isola jonica per la riproduzione. Il rientro a terra avverrà nella riserva naturale orientata “Oasi Faunistica di Vendicari”, istituita nel 1984 dalla Regione Siciliana: con Paolo Uccello, guida naturalistica, si andrà alla scoperta di un paradiso della natura visitato ogni anno da migliaia di turisti.

Fabio Gallo, infine, ad Aci Trezza, sarà alle prese con il mito dei ciclopi, e si cimenterà nella tipica pesca “ammagliata” del pesce azzurro.