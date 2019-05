Linea blu 1 giugno 2019 a Procida col progetto Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli

Nel sabato di Rai Uno Donatella Bianchi in viaggio nella la più piccola delle isole partenopee con il Presidente di Anton Dohrn, Roberto Danovaro



La Campania torna protagonista della nuova puntata di Linea Blu che sarà nella piccola isola di Procida, in onda sabato 1 giugno 2019 dalle ore 14 su Rai 1 con Donatella Bianchi e la partecipazione di Fabio Gallo.

Procida è un’isola, le cui tradizioni marinare sono davvero secolari: è sede dell’Istituto Nautico tra i più antichi d’Europa, che ha formato generazioni di comandanti di velieri, e di grandi navi che hanno solcato e solcano tuttora i mari di tutto il mondo. Lungo la costa di Procida, è possibile incontrare pescatori depositari di sapienze antiche, come la pesca con fiocina e lampare, una tecnica che mette l’uomo e la sua preda alla pari in una lotta quasi corpo a corpo. È poi possibile perdersi tra i vicoletti e le strade strettissime del borgo, che nascondono incantevoli giardini, ricchi di splendide piante di limoni caratterizzate dalla scorza spessa e profumatissima, ingrediente principale delle più gustose ricette procidane a base di pesce.

Ma la puntata si svilupperà mostrando anche altre speciali bellezze naturalistiche, come tutte quelle che si offrono alla vista di chi arriva a Procida. Alcune assolutamente incontaminate, sia in ambito marino che sulla superficie emersa: c’è l’isola di Vivara, un lembo di terra un tempo riserva di caccia del Re di Napoli, collegata a Procida da un ponte non carrozzabile, sostegno per la condotta di acqua potabile che rifornisce Ischia. Vivara è totalmente disabitata ed è una riserva naturale che da pochissimi anni è divenuta visitabile, ma con il controllo e la vigilanza della Protezione Civile. Il suo litorale è inoltre compreso nell’ Area Marina Protetta Regno di Nettuno.

A Procida sta avvenendo l’esplorazione di quello che già da molti è stato battezzato il “Blue Hole” del Mediterraneo. Si tratta di una formazione di origine vulcanica, profonda oltre 90 metri, che si trova a breve distanza dalla costa napoletana. I ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli inizieranno un progetto di ricerca che non ha eguali, a causa della singolarità dell’ambiente marino che caratterizza questa struttura. Donatella Bianchi e il Presidente di Anton Dohrn, Roberto Danovaro. Fabio Gallo, invece, sarà impegnato a bordo, in una delle regate veliche dell’arcipelago napoletano più importanti dell’anno.