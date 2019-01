Linea Bianca sabato 5 gennaio 2019 sulla Marmolada nelle Dolomiti

Continua il viaggio sulle nevi italiane di Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi che visiteranno nel Veneto la Regina delle Dolomiti, la Marmolada

Linea Bianca 2018 diretta e streaming

Un viaggio nella ski area Arabba-Marmolada, eccezionale comprensorio sciistico che unisce la Marmolada alle piste da sci di Arabba e del Sellaronda, il più rinomato ski tour del Dolomiti Superski, sulle Dolomiti del Veneto per il nuovo appuntamento, il primo del nuovo anno, di Linea Bianca sabato 5 gennaio 2019 dalle ore 14 su Rai 1 con Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani.

Linea Bianca 5 gennaio 2019 anticipazioni: Marmolada

Storia di una coraggiosa rinascita per essere pronti a vivere le festività natalizie come da tradizione: con una giornalista del TGR Piemonte, nella spettacolare cornice della gola del Serrai, profondo canyon di circa due chilometri e mirabile capolavoro scolpito da Madre Natura, i lavori di riqualificazione e recupero del territorio del borgo di Sottoguda, colpito duramente dall’alluvione del 30 di ottobre scorso.

Quota 3.346 metri sul livello del mare: al confine tra Veneto e Trentino-Alto Adige, su cima Punta Penia, la vetta più alta della Marmolada e di tutte le Dolomiti, un’emozionante apertura del nostro conduttore con Lino Zani ed una guida alpina. Una caverna simile a quelle che i soldati scavarono negli anni della Grande Guerra per ripararsi dalle intemperie e dal nemico: a Punta Rocca, forti emozioni nella Grotta della Madonna, universale simbolo di pace, che ospita la statua della Madonna, donata e consacrata da Giovanni Paolo II il 26 agosto 1979.

Un suggestivo gigante di pietra: nel comune di Livinallongo del Col di Lana, alla scoperta dei segreti del Castello di Andraz, antica fortezza tirolese ed importante testimonianza di un passato che racconta gesta dire e nobili, battaglie e Grandi Guerre. L’accensione del fuoco per scaldare l’acqua con il pentolino, la carne secca, le scatolette di cibo, il pane grattugiato: nella cornice “senza tempo” di un bosco vicino al Castello di Andraz.