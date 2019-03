Linea Bianca 30 marzo 2019 tra le nevi di Tarvisio in Valcanale, in provincia di Udine

La zona del Friuli Venezia Giulia sarà protagonista della puntata di sabato con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi su Rai 1

Linea Bianca diretta e streaming

Al confine tra Austria e Slovenia si trova la stupenda Valcanale, in provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia che con Tarvisio sarà al centro della nuova puntata di Linea Bianca la trasmissione che si occupa di neve e non solo sabato 30 marzo 2019 dalle ore 14 su Rai 1 con Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani.

Linea Bianca 30 marzo 2019 a Tarvisio nella Valcanale

A quota 2677 metri sul livello del mare, sulla vetta del monte Mangart, quarta cima delle Alpi Giulie, con il panorama dei laghi del Fusine e del passo Predil, ci sarà una suggestiva apertura del conduttore con Lino Zani ed una guida alpina. Con una “guida d’eccezione”, si scopriranno storie, curiosità e personaggi di Lussari, il borgo dai tre confini alle porte del cielo, un piccolo agglomerato di case che si stringono attorno al convento, nella cornice di un panorama ineguagliabile sulle Alpi Giulie.

“Scuola & sport allenano la vita”: sulle piste del comprensorio sciistico di Sella Nevea, con numerosi studenti – atleti, conosceremo la didattica flessibile del Liceo Bachmann per una sana e coerente crescita dei ragazzi sia sotto il profilo didattico, sia sotto il profilo sportivo, grazie ad un percorso scolastico di elevato livello. Si andrà poi, alla scoperta delle bellezze della Riserva Naturale Regionale del Lago del Cornino: con le sue acque dalle straordinarie trasparenze e tonalità di un piccolo lago incastonato tra le montagne, i sentieri che si perdono tra i boschi, il volo dei grifoni che sono tornati numerosi a popolare questa zona.

Si parlerà del ritorno della lince, ma anche della consolidata presenza dell’orso e del lupo, del fenomeno del carsismo, del percorso delle acque che dal nevaio del Canin, attraverso un sistema di cascate, ruscelli e falde sotterranee, si convogliano nel Tagliamento, il più grande fiume naturale d’Europa: nel cuore del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, in val Raccolana, con le guide del soccorso speleologico del CNSAS, a bordo di gommoni, in un susseguirsi di limpidissimi laghetti sotterranei e sifoni, si assisterà a un’emozionante discesa nella grotta del Fontanon di Goriuda, una delle più importanti risorgive carsiche del Friuli-Venezia Giulia.

Infine, in località Cucco, con due carabinieri-forestali del reparto Biodiversità di Tarvisio, in un recinto di contenimento, si farà un importante bilancio delle attività di recupero della fauna selvatica, con un particolare riferimento agli ungulati: il soccorso degli animali investiti sulle strade, la fase di recupero, l’eventuale ritorno in natura, ma anche, in caso di morte, il processo di smaltimento.