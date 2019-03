Linea Bianca 23 marzo 2019 da Sulmona a Roccaraso, da Ovindoli a Campo Felice

Abruzzo con il Gran Sasso protagonista della puntata di sabato con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi su Rai 1

Il suggestivo comprensorio sciistico delle Tre Nevi, in Abruzzo: da Sulmona a Roccaraso, da Ovindoli a Campo Felice sarà al centro della nuova puntata di Linea Bianca la trasmissione che si occupa di neve e non solo sabato 23 marzo 2019 dalle ore 14 su Rai 1 con Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani. Visibile in streaming, da pc, tablet e cellulari su RaiPlay – Rai1 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley

Linea Bianca 23 marzo 2019 tappa in Abruzzo sulle Tre Nevi

Nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, si andrà alla scoperta di un interessante progetto per l’identificazione e la caratterizzazione dei boschi vetusti d’Italia: i piccoli lembi di bosco compresi nelle faggete di Fonte Novello, dell’Aschiero e del Frassineto di Valle Vaccaro, l’individuazione, la localizzazione cartografica e lo studio delle formazioni forestali vetuste.

Si seguirà poi la filiera di produzione dello “zafferano dell’Aquila” D.O.P., un prodotto di qualità che viene coltivato nell’Altopiano di Navelli, tra i massicci del Gran Sasso, Sirente, Valle Subequana, Majella e Valle Peligna. Una coraggiosa spinta di rilanciare l’economia di una terra devastata dal terremoto, una lavorazione che rispetta la natura mantenendo vive la cultura locale e le antiche tradizioni d’Abruzzo, scrigno di preziosi tesori tutti da scoprire.

Quota 2912 metri sul livello del mare: sulla vetta del Gran Sasso, in cima al Corno Grande, nella suggestiva cornice dell’unico ghiacciaio di tipo appenninico sopravvissuto, il più meridionale d’Europa, ci sarà un’emozionante apertura del conduttore con Lino Zani ed una guida alpina. Con un ricercatore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si seguiranno le attività di monitoraggio del Massiccio del Gran Sasso: una serie di antenne GPS che tagliano ortogonalmente il massiccio per seguire il respiro della montagna, un sistema di sonde per registrare i cambiamenti molecolari delle acque sotterranee appena prima dei terremoti.