Linea Bianca 16 febbraio 2019 da Campitello Matese a Capracotta in Molise

In viaggio a Prato Gentile, meravigliosa “oasi bianca”, nell’alto Molise con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi per il sabato pomeriggio di Rai 1

Linea Bianca diretta e streaming

Da Campitello Matese a Capracotta viaggiando per le nevi dell’Alto Molise, sabato 16 febbraio 2019 dalle ore 14 su Rai 1 torna Linea Bianca la trasmissione che si occupa delle zone montuose e innevate con Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani. Visibile in streaming, da pc, tablet e cellulari su RaiPlay – Rai1 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley

Linea Bianca 16 febbraio 2019 anticipazioni: Alto Molise

Quota 2050 metri sul livello del mare: al centro del massiccio che divide le regioni Campania e Molise, tra le province di Caserta, Isernia e Campobasso, sulla vetta del Monte Miletto, la montagna sacra dei Sanniti, un’emozionante apertura del nostro conduttore con Lino Zani ed una guida alpina.

Straordinaria opera ricavata in una grotta calcarea ad oltre 1500 metri sul livello del mare, tappa obbligatoria inserita nei più importanti sentieri di fede: nella cornice di una foresta incantata, avvolta da una magica atmosfera, l’eremo di San Luca Evangelista, intestato al dotto evangelista. Un incredibile trasporto verso un animale, un intimo rapporto di amicizia, un sentimento che si trasforma in effetto terapeutico: a Capracotta, la commovente storia di Loreto, l’uomo che “ascolta” i cavalli.