Le ragazze 3 febbraio 2019: Isa Barzizza, Suor Paola, Mietta, Albalisa, Maria Luisa Iavarone e Roberta

Terza puntata della trasmissione che racconta la storia attraverso gli occhi di grandi donne, con Gloria Guida in prima serata domenica Rai 3

Isa Barzizza, Suor Paola, Mietta e il coraggio di Maria Luisa e di Roberta saranno Le ragazze protagoniste della terza puntata della nuova stagione con Gloria Guida in onda questa sera in tv domenica 3 febbraio 2019 in prima serata su Rai 3. La puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e smartphone su raiplay.it/dirette/rai3, e on demand, dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Le ragazze: le storie e le donne della seconda puntata 3 febbraio

Apre la terza puntata una celebre Ragazza degli anni ’40: Isa Barzizza. Diva del teatro di rivista nonché musa incontrastata del grande Totò, Isa abbandonò le scene quando rimase vedova per dedicarsi alla sua unica figlia, e non si è mai pentita di averlo fatto.

Dopo il coinvolgente racconto della Barzizza, ci si immerge nella vitalità degli anni ’60 con due protagoniste apparentemente molto diverse tra loro, ma accomunate dalla stessa libertà interiore. Una, Suor Paola, ha scelto di diventare suora contro il volere della madre, ed è diventata poi un volto noto della televisione grazie a “Quelli che il calcio” e alla sua passione per la Lazio, mentre l’altra, Albalisa, è un’appassionata femminista che ha portato avanti con coraggio battaglie per affermare l’autonomia e la libertà delle donne.

Con un salto di 30 anni, si arriva agli anni ’90, e a raccontarsi sono la professoressa napoletana Maria Luisa Iavarone, impegnata sin da giovane nell’insegnamento a tanti ragazzi delle zone più difficili di Napoli, le stesse da cui provenivano quelli che nel 2017 hanno accoltellato suo figlio Arturo lasciandolo agonizzante sull’asfalto, e la tarantina Daniela Miglietta, diventata famosa a 20 anni con il nome d’arte di Mietta: il successo straordinario di Sanremo la travolge, facendole coronare un sogno perseguito per anni ma portando con se’ anche difficoltà, paure e ansie.

Chiude la puntata la giovanissima Roberta, una ragazza entusiasta, allegra, caparbia; educata ad impegnarsi per crescere, nonostante le difficoltà che comporta vivere con la Sindrome di Down.

Le ragazze con Gloria Guida a spasso nel tempo, storie di donne

Le nostre “Ragazze” raccontano l’evoluzione del Paese – decennio dopo decennio – ognuna dal proprio punto di vista. Donne di diverse generazioni raccontano la propria vita offrendo un quadro ampio e potente di cosa vuole dire essere donna. Si tratta di storie comuni eppure straordinarie, che possono riguardare volti noti o sconosciuti, e che in ogni caso colpiscono per la loro esemplarità. Storie comuni, eppure straordinarie, di donne di diverse generazioni che raccontano la propria vita offrendo un quadro ampio e potente di cosa vuole dire essere donna.

La scelta delle protagoniste privilegia figure femminili rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte, non importa se famose o sconosciute. L’accostamento delle loro storie e l’avvicendamento generazionale fanno emergere le specificità di ogni periodo, fornendo uno spaccato inconsueto delle vicende del nostro Paese.