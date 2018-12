Le Iene presentano Il sindaco il film denuncia di La Vardera 16 dicembre 2018

Puntata speciale delle Iene in prima serata su Italia 1, va in onda il discusso docufilm di inchiesta sulle elezioni comunali di Palermo tra politica e mafia

Le Iene Il sindaco, Italian politics for dummies diretta e streaming

Ha fatto tanto discutere, il mondo della politica e non solo. Dopo la proiezione al cinema sbarca in televisione questa sera domenica 16 dicembre 2018 in prima tv su Italia 1 Italian politics for dummies il film in cui l’inviato delle Iene Ismaele La Vardera racconta la sua esperienza di candidato sindaco alle comunali di Palermo soprattutto il non detto a telecamera spente. Il programma può essere seguito in live streaming con pc, tablet, smartphone su Mediaset on Demand.

Il sindaco, il film inchiesta di Ismaele La Vardera a Palermo

Nel docufilm “Il sindaco, Italian politics for dummies”, la Iena Ismaele La Vardera si candida alle comunali di Palermo, arrivando quarto, nel giugno del 2017, filmando il dietro le quinte delle elezioni tra accordi taciti e meno taciti della politica ma non solo i tentativi di corruzioni della mafia.

Compaiono, ripresi segretamente: Matteo Salvini (attuale Ministro dell’Interno), Giancarlo Giorgetti (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Giorgia Meloni e Ignazio La Russa (Ministri del governo Berlusconi), Gianfranco Miccichè (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Berlusconi), Rosario Crocetta (Presidente uscente della Regione Sicilia), Totò Cuffaro (2 volte Presidente della Regione Sicilia, condannato a 7 anni per favoreggiamento a Cosa Nostra) e il boss Antonino Abbate, documentato nella sua attività mafiosa di vendita di voti.

Per i motivi di cui sopra le misure di protezione da parte della Digos della Questura di Palermo nei confronti del giornalista e della sua famiglia sono aumentate specie dopo che la Iena ha denunciato il boss mafioso Abbate, che, nel corso della campagna elettorale di Ismaele a sindaco di Palermo dello scorso anno, gli avrebbe proposto un accordo: 300 voti del quartiere la Kalsa a 30 euro l’uno. La Vardera ha filmato e denunciato gli incontri con il boss.