L’approdo 10 giugno 2019: Gad Lerner sul nazionalismo economico da Vincenzo Onorato ai cantieri di Monfalcone

Nella seconda puntata in seconda serata su Rai Tre il giornalista Gad Lerner si occupa del concetto “lavoro prima agli italiani”

L’approdo con Gad Lerner in tv e streaming

Sarà il nazionalismo economico applicato all’Italia per salvarne la crisi e la disoccupazione il filo conduttore della seconda puntata a L’Approdo il nuovo programma di inchiesta di Gad Lerner in onda questa sera lunedì 10 giugno 2019, in seconda serata, alle 23.10 su Rai 3. La puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3 Play mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay.

L’approdo 10 giugno 2019: il nazionalismo economico in Italia

Dopo la prima sulla storia e il cambiamento della Lega, con tante polemiche, Gad Lerner si occupa di economia, nello studio improvvisato ai capannoni deserti della Fiat Mirafiori di Torino. “Lavoro prima agli italiani” è la ricetta vincente contro la retrocessione subita dai redditi e dalle tutele contrattuali? “L’Approdo” esamina vantaggi e svantaggi del nazionalismo economico con cui la politica vorrebbe contrastare l’eccessivo potere delle multinazionali. Dal caso Whirpool all’armatore Vincenzo Onorato che assume solo marittimi italiani, fino alla Cgil dei Cantieri Navali di Monfalcone che affianca la Lega nella richiesta di assunzioni per i residenti. Mezzo secolo dopo l’operaio-massa dell’autunno caldo 1969 e le sue rivendicazioni uguali per tutti, chi ci guadagna se il mondo del lavoro si trasforma in una babele? E il sovranismo ci aiuterà nel braccio di ferro con Bruxelles?

Ne discutono i politologi Angelo Panebianco e Carlo Galli ospiti nello studio dominato dalla ricostruzione di un imponente relitto del mare. Al talk in studio saranno alternati reportage di approfondimento girati in esterna di cui Gad Lerner è protagonista.

L’approdo: la mission di Gad Lerner

Anticipato da tante polemiche, proprio per bocca dello stesso Salvini, la trasmissione di Lerner trae ispirazione dall’omonima trasmissione culturale della tv in bianco e nero in onda a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta che, oltre a vantare un comitato scientifico composto da eminenti personalità del mondo culturale dell’epoca tra cui Giuseppe Ungaretti, trattava le arti e la cultura nel senso più nobile e raffinato del termine.In ogni puntata Gad Lerner cercherà, appunto, un “approdo” difficile o talvolta impossibile nell’Italia contemporanea, attraverso un’impostazione storica, antropologica, filosofica che riguarda la scrittura, la scelta degli ospiti e le storie raccontate.