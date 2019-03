La Grande Storia 29 marzo 2019: speciale Enzo Ferrari, l’uomo e la leggenda

Paolo Mieli dedica la puntata in onda stasera in seconda serata su Rai 3 al mito Ferrari e al Drake che ha creato un simbolo italiano nel mondo



La Grande Storia diretta e streaming

Sarà la Ferrari, anzi lo storico fondatore del mito di Maranello, Enzo Ferrari il protagonista a La Grande Storia il programma di Paolo Mieli in onda su Rai 3 questa sera venerdì 29 marzo 2019 in seconda serata dalle ore 23 circa.

La Grande Storia 29 marzo 2019: Enzo Ferrari, l’uomo e la leggenda

A cura di Andrea Orbicciani, con gli interventi di Paolo Mieli. Ferrari: uno dei massimi simboli dell’Italia nel mondo, sinonimo di abilità imprenditoriale, perfezione tecnica, eleganza, amore per la bellezza. A raccontare Enzo Ferrari privato, è lo stesso figlio Piero, nato fuori dal matrimonio dalla relazione con Lina Lardi. La nascita della scuderia Ferrari all’interno dell’Alfa Romeo nel 1929, quella dello stabilimento di Maranello nel ’43, poi il primo titolo di Campione del Mondo nel ’52 e la collaborazione con “Pinin” Farina con cui produce vetture Gran Turismo che, grazie al perfetto mix di eleganza e potenza diventano uno degli status-symbol più desiderati. È degli anni Cinquanta anche la famosa “DINO” 250 GTO, così chiamata in memoria del primo figlio scomparso.

Nella puntata si intrecciano le vicende personali di questo grande protagonista del XX secolo e quelle sportive legate alle gare automobilistiche e ai piloti che hanno corso per il “cavallino rampante” da Nuvolari ad Ascari, da Lauda a Villeneuve. Infine il rapporto tra Enzo Ferrari e Gianni Agnelli, la FIAT e i nuovi successi degli anni Settanta di colui che è ormai chiamato “Il Drake” o il “grande vecchio”. Nella Formula 1 ha conquistato 15 volte il titolo piloti e 16 quello costruttori, un record tuttora imbattuto. Dietro questi trionfi, un uomo dalla personalità complessa, spesso nascosta dietro un paio di impenetrabili occhiali scuri.