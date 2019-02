Giovani e influencer 26 febbraio 2019: terza puntata con Nina Rima, Elisa Maino e Ambra Cotti

Continua il viaggio di Alberto d’Onofrio tra le tendenze social dei giovani: anticipazioni Rai 2, ecco tre giovani ragazze con migliaia di followers

Nina Rima, 19 anni e 70 mila followers, Elisa Maino 16 anni, 1,4 milioni di followers sui social più 4 milioni sulla piattaforma di video sharing Tik-Tok, e Ambra Cotti, 15enne con 439 mila followers saranno le protagoniste della terza puntata di Giovani e influencer a cura come sempre di Alberto D’Onofrio in onda in seconda serata su Rai 2 alle 23:30 questa sera martedì 26 febbraio 2019. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su www.rai2.rai.it e on demand dopo la mezzanotte su RaiPlay. Cliccando qui puoi vedere e rivedere tutte le puntate www.raiplay.it/programmi/giovanie/

Giovani e influencer terza puntata Nina Rima, Elisa Maino e Ambra Cotti

Elisa Maino è la teen più famosa in Italia: insieme a lei e alla sua famiglia si capirà come sia riuscita a costruire il suo successo senza rinunciare allo studio e ad una normale vita da adolescente. Elisa, infatti, ha già scritto il suo primo romanzo ed è una star anche all’estero.

Nina Rima, invece, dopo un incidente in moto che l’ha costretta a subire l’amputazione di una gamba è diventata influencer di life style e campagne sociali. Il suo profilo social è diventato il suo diario quotidiano fatto di stati d’animo, parole e immagini. Raccontando tutta la fase di recupero dopo l’incidente è diventata senza volerlo un’inflluencer, e per lei ora è iniziata una nuova vita.

Ambra Cotti, infine, vive in provincia di Bologna, coltiva una grande passione per la danza latina e sta emergendo come influencer. Il padre e la madre la sostengono, ma usano i social anche per “controllarla”.

Continua il viaggio nel mondo dei ragazzi. "Giovani e…", una serie di docureality dallo stile asciutto ed essenziale che racconta i ragazzi di oggi in momenti ordinari o straordinari della loro vita; una formula narrativa quasi observational, attraverso la quale il conduttore racconta i suoi protagonisti con accuratezza, neutralità, senza dare giudizi ma lasciando che sia il pubblico a formarsi un'opinione.