Freedom top ten 28 febbraio 2019: Roberto Giacobbo torna a Napoli, Venezia e Milano

Seconda e ultima puntata con il meglio della nuova trasmissione di Roberto Giacobbo stasera nuovamente tra i misteri delle bellezze d’Italia: video

Freedom – Oltre il confine diretta tv e streaming

Un’altra puntata, un’altra occasione di rivedere misteri, documentari, scoperte e luoghi inesplorati. Questa sera giovedì 28 febbraio 2019 alle 21.15 su Rete 4 va in onda la seconda e ultima puntata di Freedom – Top ten, i migliori servizi della trasmissione di Roberto Giacobbo.Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand. In replica con una sintesi tutti i sabato alle 15:30 sempre su Rete 4.

Freedom – Oltre il confine: anticipazioni 28 febbraio 2019

Roberto Giacobbo tornerà nei sotterranei di Napoli, in Egitto per riscoprire i segreti delle piramidi ma anche in Sardegna per incontrare nuovamente gli Shardana.

Freedom: repliche e nuove puntate, quando va in onda

C’è una bella notizia, anzi due, per tutti i fan di Roberto Giacobbo. Da mercoledì 1° maggio sempre su Rete 4 inizierà il secondo ciclo di Freedom – Oltre il confine, nuove puntate e nuovi servizi in giro per l’Italia e per il mondo. Inoltre su Focus (canale 35 del digitale terrestre) ogni mercoledì in prima serata vanno in onda le repliche integrali del primo ciclo.

Grazie alle migliori tecnologie di ripresa disponibili sul mercato, all’uso della realtà aumentata e interviste dirette che diventano dialogo vivo – la narrazione di «Freedom» è così ricca e coinvolgente da far sentire lo spettatore dentro l’arte, dentro l’archeologia, dentro la storia. Ogni scena di «Freedom» è ripresa con almeno cinque telecamere diverse, tutte in 4K, ed un drone. L’intento è mostrare non solo il punto di vista di Giacobbo e della sua troupe, ma accompagnare lo spettatore sul set di ripresa, come se fosse presente sulla scena.

il meglio di Freedom, video