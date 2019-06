Freedom 11 giugno 2019: Roberto Giacobbo a Padova, Bergamo, Rocca Calascio e Gravina di Puglia

Quarta puntata molto italiana per Freedom Oltre il confine in prima serata su Rete 4 con Roberto Giacobbo che sarà anche in Toscana e Abruzzo

Freedom – Oltre il confine diretta tv e streaming

Quasi un giro d’Italia la quarta puntata della seconda parte di stagione di Freedom – Oltre il confine, dove vedremo Roberto Giacobbo in onda questa sera martedì 11 giugno 2019 in prima serata alle 21.15 su Rete 4 spaziare tra i ponti della Toscana e le bellezze naturalistiche di Abruzzo e Gravina di Puglia cercando la Stella di Betlemme addirittura a Padova. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand. In replica con una sintesi tutti i sabato alle 15:30 sempre su Rete 4.

Freedom – Oltre il confine: anticipazioni 11 giugno 2019

Tanta Italia ma non mancherà la consueta parentesi in Egitto. Chi era Dorothy Eady? Inglese, nata all’inizio del ‘900, per tutta la vita ha dichiarato di essere la reincarnazione di una donna vissuta nell’antico Egitto, all’epoca del Faraone Seti I. «Freedom», insieme ad uno psicoterapeuta che pratica l’ipnosi regressiva, illustra la vicenda attraverso i luoghi che Dorothy ha visitato in Egitto…

In Abruzzo, il truck di «Freedom» sale su uno sperone a 1.500 metri di altezza, da cui si domina un eccezionale panorama. Qui si trova il castello più alto d’Italia, Rocca Calascio, location di molti film, dove Giacobbo incontra un uomo che vive insieme alle aquile e ai lupi… E poi in Toscana, tra Lucca e Pistoia ci sono due ponti incredibili, che sembrano sfidare le leggi della gravità. Li separano meno di 40 km. Uno, per decenni, è stato il più lungo ponte sospeso pedonale del mondo: 227 metri, alto 36, con una passerella di soli 80 cm, collega i due versanti del torrente Lima, tra Mammiano Basso e Popiglio, nel comune di San Marcello Piteglio. L’altro, a Borgo a Mozzano, è l’affascinante Ponte della Maddalena, detto Ponte del Diavolo…

Il viaggio di «Freedom» prosegue inseguendo la Stella di Betlemme. La tradizione racconta sia la cometa che ha indicato ai Re Magi la direzione per raggiungere il Bambino Gesù. Ma si trattava davvero di una cometa? «Freedom» ne segue la scia e arriva a Padova, dove visita l’antico osservatorio astronomico e la magnifica Cappella degli Scrovegni. Infine un grand canyon nel cuore del Sud Italia, più piccolo e meno famoso di quello americano, ma molto più ricco e denso di storia: Gravina in Puglia. Città scavata nella pietra a partire da tempi antichissimi, è stata resa importante da Greci e Romani. Qui, in epoca paleocristiana, sono state costruite alcune tra le chiese rupestri più belle al mondo. Ma Gravina è soprattutto un libro di storia a cielo aperto, un libro che racconta il lavoro dell’uomo e della natura nel corso dei millenni.

