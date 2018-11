Fahrenheit 11/9 di Michael Moore in tv: prima tv 5 novembre 2018 con Enrico Mentana

In prima serata su La7 prima visione assoluta del film di denuncia sul presidente Usa Trump da parte del regista premio Oscar e Palma d’Oro. Anteprima con Mentana

Fahrenheit 11/9 diretta tv e streaming

La prima serata di La7 mette a segno un gran bel colpo. Questa sera in tv lunedì 5 novembre 2018 alle 21.10 sulla rete di Cairo andrà in onda Fahrenheit 11/9 l’ultimo film denuncia del regista Michael Moore. Introduzione alla pellicola da parte di Enrico Mentana. O, in alternativa, in streaming sul sito di La7.

Fahrenheit 11/9, l’America di Trump sotto inchiesta

Il film evento ripercorre con sguardo provocatorio le elezioni presidenziali e i primi 2 anni di mandato del 45° presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump a partire proprio dal 9 novembre 2016, giorno della sua elezione. Moore, Premio Oscar e Palma d’oro, torna ad osservare la politica americana e l’inquilino della Casa Bianca, indagando sui fenomeni che hanno portato all’elezione del tycoon e sui possibili scenari futuri negli Stati Uniti con il consueto stile sarcastico e il suo spirito del “politicamente scorretto” esattamente 14 anni dopo Fahrenheit 9/11 (campione d’incassi con 222 milioni di dollari in tutto il mondo).