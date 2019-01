Commissari 19 gennaio 2019: l’evasione di Giuseppe Mastini detto Johnny lo Zingaro

La terza serata di Rai 3 con i racconti di cronaca nera di Pino Rinaldi stavolta in compagnia del Commissario Alfredo Fabbrocini della Polizia

Commissari – sulle tracce del male diretta e streaming

Questa sera in tv sabato 19 gennaio 2019 alle 23:55 su Rai 3 va in onda la sesta puntata di Commissari – sulle tracce del male la docufiction condotto da Pino Rinaldi e realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato. Stasera si ripercorrerà l’evasione, avvenuta dal carcere di Fossano, di Giuseppe Mastini, alias Johnny lo Zingaro. La puntata, così come la prima parte, può essere vista su Rai Repley. Streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3 Play

Commissari, l’evasione di Johnny lo Zingaro

Nella sesta puntata si racconta l’evasione, avvenuta il 30 giugno del 2017 dal carcere di Fossano, di Giuseppe Mastini, alias Johnny lo Zingaro, un pericoloso criminale che in occasione delle sue precedenti evasioni non ha esitato ad uccidere pur di assicurarsi la fuga. Gli investigatori della Polizia di Stato conducono una estenuante indagine alla ricerca del latitante già condannato all’ergastolo per una serie di rapine, sparatorie e omicidi.

Pino Rinaldi e il “Commissario” Alfredo Fabbrocini del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ripercorrono le fasi dell’attività d’indagine svolta, finalizzata alla cattura di Johnny lo Zingaro.