Città Segrete Corrado Augias ci porta a Roma: terza puntata 22 dicembre

Nella città eterna l’ultimo appuntamento con i viaggi di Corrado Augias alla scoperta delle grandi capitali europee in prima serata su Rai Tre

Città Segrete diretta e streaming

Non poteva che concludersi a Roma questa prima miniserie del nuovo programma di Corrado Augias. Stasera in tv sabato 22 dicembre terza e ultima puntata (per ora si intende) di Città Segrete in prima serata su Rai 3 alle 21:40 circa. In alternativa è possibile seguire la trasmissione in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai.

Città Segrete, terzo viaggio a Roma

Corrado Augias farà scoprire al pubblico le piazze, i monumenti, le opere d’arte, le chiese e, appunto, i segreti della Città Eterna: Roma. Quella che Alberto Sordi aveva definito “un salotto da attraversare in punta di piedi”. Una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. Partendo dal Vittoriano si passerà dalle magnifiche opere di Caravaggio che si trovano nella chiesa di San Luigi dei Francesi, per arrivare a Porta San Sebastiano, raccontando la misteriosa fine del gerarca fascista Ettore Muti. Dall’Eur, dopo esser scesi nel rifugio antiaereo, ci si sposterà al monumento di Campo de’ Fiori per ricordare la condanna di Giordano Bruno. E ancora: da Castel Sant’Angelo, con la decapitazione della giovane e bellissima Beatrice Cenci, andremo a Via Veneto per il cruento delitto Casati Stampa avvenuto nell’estate 1970. Fino a giungere alle periferie romane celebrate da Pier Paolo Pasolini.

Città Segrete tre viaggi stupendi con Corrado Augias

Corrado Augias accompagna il telespettatore in una narrazione dei luoghi e delle vicende certamente storica e artistica, ma anche sociale e politica, per ricostruire il senso più profondo e spesso sconosciuto che alcuni monumenti e alcune storie hanno avuto per la società e la cultura del luogo. Il racconto si snoderà attraverso le biografie (oltre 10 a puntata) di personaggi celebri legati nelle diverse epoche storiche a quei luoghi e ricostruite storicamente attraverso vere e proprie docu-fiction, sia internazionali che di produzione Rai, ma anche in uno studio virtuale, una sorta di grande terrazza affacciata sulla città, dove potrà interagire in modo suggestivo e spettacolare con personaggi e ambientazioni in 3D.