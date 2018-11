Borgo dei borghi Finale 24 novembre 2018: Camila Raznovich proclama il centro più bello d’Italia

Quarto e ultimo appuntamento su Rai 3, verrà eletto il borgo più bello d’Italia 2018 con Camila Raznovich, Philippe Daverio, Filippa Lagerback e Mario Tozzi

Il borgo dei borghi 2018 diretta e streaming

Conosceremo questa sera il centro, la cittadina, il paese più bello d’Italia di quest’anno, in sostanza Il Borgo dei borghi 2018 – La Grande Sfida che è arrivata all’ultimo atto, la finalissima che vedrà stasera in tv sabato 24 novembre 2018 in prima serata su Rai 3 Camila Raznovich proclamare il vincitore. In alternativa è possibile seguire la trasmissione in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai.

Il borgo dei borghi 2018: quarta puntata, la finale

L’appuntamento con l’ultima appassionante sfida guidata da Camila Raznovich è in diretta. Questa volta sarà il televoto da casa e la valutazione della giuria presieduta da Philippe Daverio che ha curato la trasmissione insieme a Camila, e poi gli ospiti: la bella svedese padrona di casa di Che tempo che fa Filippa Lagerback e il geologo Mario Tozzi, a decidere il borgo più bello di una competizione che ha visto ai nastri di partenza la partecipazione di sessanta borghi italiani, da nord a sud passando per le isole. Le votazioni online si sono chiuse il 22 novembre.

Ultima grande serata tv dunque costellata di bellezza, storia, arte e natura per seguire la finalissima di questi venti “gioielli italiani” a conclusione di un viaggio straordinario dentro l’Italia dei piccoli centri.

Albo d’oro Il borgo dei borghi speciale Kilimangiaro

borghi che hanno vinto le precedenti edizioni sono: Gangi, Sicilia (2014); Montalbano Elicona, Sicilia (2015); Sambuca, Sicilia (2016); Venzone, Friuli-Venezia Giulia (2017); Gradara, Marche (aprile 2018). Nei primi tre appuntamenti del sabato sera saranno presentati i borghi partecipanti alla competizione, venti ogni puntata, uno per ciascuna regione. Alla finalissima di sabato 24 novembre accederanno i venti borghi più votati sul sito www.rai.it/borgodeiborghi – uno per ciascuna regione – dove è possibile esprimere la propria preferenza fino al 22 novembre. Il borgo vincitore sarà annunciato da Camila Raznovich nella serata finale e sarà decretato dal pubblico attraverso il televoto e dalla giuria di esperti.