Borgo dei borghi 3 novembre 2018: con Camila Raznovich, paesi in gara nella prima puntata

Primo appuntamento con Camila Raznovich per l’elezione del borgo più bello d’Italia, anticipazioni: i paesini in corsa questa sera e come votare

Kilimangiaro – Il borgo dei borghi 2018 diretta e streaming

Sarà un mese di novembre alla scoperta delle bellezze, a volte nascoste, d’Italia. Delle piccole città, paesi e centri dove a volte il tempo sembra essersi fermato. Stasera sabato 3 novembre in prima serata su Rai 3 va in onda la prima delle 4 puntate di Il Borgo dei borghi – La Grande Sfida condotto da Camila Raznovich. In alternativa è possibile seguire la trasmissione in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai.

Il borgo dei borghi 2018: paesi in gara nella prima puntata

“Ho scoperto un Paese con un fortissimo orgoglio legato alla propria terra. Un’Italia incredibile, meravigliosa, fatta di piccole storie che rendono questo Paese grande”, per raccontare questa Italia, la conduttrice di Kilimangiaro Camila Raznovich si è fatta aiutare dal famoso critico d’arte Philippe Daverio. Insieme hanno scelto di partire da tre zone simbolo delle nostre “piccole” bellezze: al centro tra Montepulciano, Pienza, Sant’Antimo e Montalcino; al sud da Ortigia alla capitale del Barocco, la bellissima Noto e, al nord, la Marca Trevigiana attraversando Asolo, Maser, Susegana fino ad arrivare a Possagno, il borgo natale di Antonio Canova.

I borghi in gara nella serata del 3 novembre (Gruppo A): Abruzzo (Santo Stefano di Sessanio), Basilicata (Guardia Perticara), Calabria (Morano Calabro), Campania (Procida), Emilia-Romagna (Dozza), Friuli-Venezia Giulia (Venzone), Lazio (Subiaco), Liguria (Moneglia), Lombardia (Gardone Riviera), Marche (Servigliano), Molise (Castelpetroso), Piemonte (Garessio), Puglia (Otranto), Sardegna (Bosa), Sicilia (Ferla), Toscana (Poppi), Trentino-Alto Adige (Castelrotto), Umbria (Spello), Val d’Aosta (Saint Pierre), Veneto (Arquà Petrarca).

La giuria 2018 de Il borgo dei borghi speciale Kilimangiaro

borghi che hanno vinto le precedenti edizioni sono: Gangi, Sicilia (2014); Montalbano Elicona, Sicilia (2015); Sambuca, Sicilia (2016); Venzone, Friuli-Venezia Giulia (2017); Gradara, Marche (aprile 2018). Nei primi tre appuntamenti del sabato sera saranno presentati i borghi partecipanti alla competizione, venti ogni puntata, uno per ciascuna regione. Alla finalissima di sabato 24 novembre accederanno i venti borghi più votati sul sito www.rai.it/borgodeiborghi – uno per ciascuna regione – dove è possibile esprimere la propria preferenza fino al 22 novembre. Il borgo vincitore sarà annunciato da Camila Raznovich nella serata finale e sarà decretato dal pubblico attraverso il televoto e dalla giuria di esperti.