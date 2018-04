Borgo dei borghi 2018, speciale Kilimangiaro con Camila Raznovich 1 aprile

La trasmissione di Rai 3 in prima serata elegge come ogni anno a Pasqua il borgo più bello d’Italia, vediamo le cittadine in concorso nel 2018

Oramai un appuntamento consolidato nella prima serata nel giorno di Pasqua. Anche stasera in tv, domenica 1 aprile, su Rai 3 alle 21.05 andrà in onda una puntata speciale di Kilimangiaro – Il Borgo dei borghi 2018 per la conduzione di Camila Raznovich. In alternativa è possibile seguire la mtrasmissione in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai.

Il borgo dei borghi, le città in concorso quest’anno

I borghi in gara quest’anno sono: Abruzzo, Pescocostanzo; Basilicata, Tursi; Calabria, Altomonte; Campania, Furore; Emilia-Romagna, Bobbio; Friuli-Venezia Giulia, Sesto al Réghena; Lazio, Sermoneta; Liguria, Noli; Lombardia, Monte Isola; Marche, Gradara; Molise, Bagnoli del Trigno; Piemonte, Barolo; Puglia, Rodi Garganico; Sardegna, Stintino; Sicilia, Castroreale; Toscana, Chiusdino; Trentino-Alto Adige, Vigo di Fassa; Umbria, Bevagna; Valle D’Aosta, Arnad; Veneto, San Giorgio di Valpolicella. La classifica finale scaturisce dal voto dei tre giurati sommato a quello espresso sul web da decine di migliaia di appassionati.

La giuria 2018 de Il borgo dei borghi speciale Kilimangiaro

I borghi che hanno vinto le precedenti edizioni sono: Gangi, Sicilia (2014); Montalbano Elicona, Sicilia (2015); Sambuca, Sicilia (2016); Venzone, Friuli-Venezia Giulia (2017). I tre componenti della giuria di qualità: la chef stellata Cristina Bowermann, lo storico dell’arte Philippe Daverio e il geologo Mario Tozzi. Una prima serata alla scoperta di luoghi, tradizioni, cultura, cibo e folklore.