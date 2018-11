Borgo dei borghi 17 novembre 2018: terza puntata, i paesi in gara con Camila Raznovich

Terzo appuntamento su Rai 3 per l’elezione del borgo più bello d’Italia con Camila Raznovich, anticipazioni: in Veneto ad Asolo, Maser, Susegana, Possagno

Il borgo dei borghi 2018 diretta e streaming

Parte dal Veneto, alla scoperta della Marca Trevigiana, il viaggio della terza puntata della gara Il Borgo dei borghi – La Grande Sfida condotto da Camila Raznovich stasera in tv sabato 17 novembre 2018 in prima serata su Rai 3. In alternativa è possibile seguire la trasmissione in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai.

Il borgo dei borghi 2018: paesi in gara nella terza puntata

Si tratta dell’ultima semifinale, sabato prossimo i più votati delle tre puntate andate in onda si “scontreranno” per l’elezione del “Borgo dei Borghi 2018”.

I borghi in gara nella serata del 17 novembre: Basilicata (Acerenza), Umbria (Acquasparta), Valle d’Aosta (Avise), Emilia Romagna (Brisighella), Marche (Corinaldo nelle Marche), Sardegna (Dorgali), Lazio (Greccio), Molise (Larino), Lombardia (Lovere), Veneto (Mel), Trentino Alto Adige (Mezzano), Campania (Monteverde), Piemonte (Neive), Abruzzo (Pacentro), Sicilia (Petralia Soprana), Friuli Venezia Giulia (Polcenigo), Puglia (Presicce), Toscana (San Casciano dei Bagni), Calabria (Stilo), Liguria (Varese Ligure).

Questa settimana, per raccontare le ricchezze dei piccoli centri d’Italia, la conduttrice di Kilimangiaro Camila Raznovich con il famoso critico d’arte Philippe Daverio, per raccontare la straordinarietà e le ricchezze dei piccoli centri d’Italia, arriva in Veneto alla scoperta della Marca Trevigiana facendo tappa ad Asolo, Maser, Susegana, Possagno, il borgo natale di Antonio Canova. La gara tra i borghi più belli d’Italia continua con il secondo girone: altri venti concorrenti che si sfidano a colpi di bellezza, storia, natura e arte. Ma sarà il pubblico – attraverso il voto online, possibile fino al 22 novembre – a decidere i 20 finalisti, uno per regione, che accederanno alla serata finale.

La giuria 2018 de Il borgo dei borghi speciale Kilimangiaro

borghi che hanno vinto le precedenti edizioni sono: Gangi, Sicilia (2014); Montalbano Elicona, Sicilia (2015); Sambuca, Sicilia (2016); Venzone, Friuli-Venezia Giulia (2017); Gradara, Marche (aprile 2018). Nei primi tre appuntamenti del sabato sera saranno presentati i borghi partecipanti alla competizione, venti ogni puntata, uno per ciascuna regione. Alla finalissima di sabato 24 novembre accederanno i venti borghi più votati sul sito www.rai.it/borgodeiborghi – uno per ciascuna regione – dove è possibile esprimere la propria preferenza fino al 22 novembre. Il borgo vincitore sarà annunciato da Camila Raznovich nella serata finale e sarà decretato dal pubblico attraverso il televoto e dalla giuria di esperti.