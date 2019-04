Atlantide 24 aprile 2019: speciale Liberazione con i film il Federale e Mussolini ultimo atto

Sarà una puntata speciale, più che altro di introduzione, quella diil programma di approfondimento storico e culturale curato e condotto daquesta sera mercoledì 24 aprile 2019 in prima serata su La7 dedicato all’. La trasmissione può essere seguita in live streaming su pc, tablet e smartphone sul sito de

Sarà dedicato all’anniversario della Liberazione d’Italia del 25 aprile del 1945 lo speciale Atlantide introdotto Andrea Purgatori. Nel corso della serata, due film che raccontano l’Italia della guerra e del regime fascista: Il Federale di Luciano Salce e interpretato da Ugo Tognazzi, e Mussolini ultimo atto di Carlo Lizzani con Rod Steiger e Henry Fonda.

Atlantide speciale 25 aprile: Il Federale con Ugo Tognazzi

Regia: Luciano Salce; cast: Ugo Tognazzi, Georges Wilson, Gianni Agus, Elsa Vazzoler, Renzo Palmer. Trama: Nel 1944 un fanatico fascista che spera di diventare Federale deve portare dall’Abruzzo a Roma un oppositore del regime. Lungo il viaggio (in sidecar) i due hanno modo di conoscersi meglio, sullo sfondo di un’Italia ormai in rovina e allo sbando. Nonostante le prove evidenti del crollo del regime, la fede del camerata non vacilla, sempre per il miraggio della promozione.

Atlantide speciale 25 aprile: Mussolini ultimo atto

Di Carlo Lizzani con Rod Steiger, Henry Fonda, Franco Nero (IT 1974). Trama: Ultimi cinque giorni nella vita di Mussolini: dal 24 aprile 1945 a Milano dove rifiuta la mediazione del cardinale Schuster, a sabato 28 aprile quando al fianco di Claretta Petacci è ucciso dal mitra del capitano Valerio.