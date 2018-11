America Michelle First 19 novembre: il docufilm su Michelle Obama, speciale con Lilli Gruber

In prima serata su La7 uno speciale Otto e Mezzo introduce la prima tv del film documentario sulla vita da Firs Lady della moglie di Barak Obama

America, Michelle First diretta tv e streaming

La prima serata di La7 mette a segno un gran bel colpo. Questa sera in tv lunedì 5 novembre 2018 alle 21.10 sulla rete di Cairo andrà in onda America, Michelle First l’ultimo film denuncia del regista Michael Moore. Introduzione alla pellicola da parte di Enrico Mentana. O, in alternativa, in streaming sul sito di La7.

America, Michelle First, la vita di Michelle Obama in un film

In prima tv, il documentario targato ABC News Becoming Michelle Obama: un’intervista esclusiva alla ex first lady con Il racconto della sua vita pubblica e privata, rivelata nell’omonima autobiografia (edita in Italia da Garzanti). L’infanzia nel quartiere operaio di Chicago, gli studi a Princeton, la carriera, i momenti più intimi con Barack Obama, il matrimonio e l’arrivo dei figli, le battaglie e la sua visione del mondo e degli Stati Uniti, fino a Donald Trump.

America, Michelle First: speciale Otto e mezzo con Lilli Gruber

La vita di Michelle Obama verrà introdotta da Lilli Gruber nello speciale di Otto e Mezzo “America, Michelle First”. In studio, anche Marianna Aprile di Oggi e il direttore di Sette Beppe Severgnini.