L’anno che verrà, con Amadeus lo show di Capodanno 2018 da Maratea

L’anno che verrà 2018 stasera diretta tv e streaming

Con la fine dell’anno e l’arrivo del 2018 non cambia la ricetta di Rai 1: musica, canti e balli questa sera in tv, domenica 31 dicembre 2017 quando alle 21 circa, subito dopo il messaggio a reti unificate del Presidente della Repubblica, in diretta da Maratea andrà in onda L’anno che verrà, condotto anche quest’anno da Amadeus. Con lo streaming come sempre da pc, tablet e cellulari su RaiPlay – Rai1 mentre on demand sy Rai Repley.