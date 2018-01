Torna Non è l’Arena di Giletti: si parla di stipendi d’oro e di Grande Fratello con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Dopo Natale ritorna l’appuntamento con il talk show condotta da Massimo Giletti in prima serata su La7, anticipazioni stasera 7 gennaio



Non è l’Arena in tv e streaming, diretta

Questa sera dopo la pausa natalizia riprende anche Non è l’Arena il programma che Massimo Giletti ha di fatto portato con se dalla Rai, in onda in prima serata su La7 a partire dalle ore 20:30. Lo streaming della puntata di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7.

Non è l’Arena, gli ospiti e i temi di stasera

Si parlerà di stipendi d’oro, di Grande Fratello Vip e della polemica sulla presunta “gestione irregolare”, denunciata da una sua stessa borsista, della scuola “Diritto e Scienza” che forma studenti in giurisprudenza per tentare il concorso in magistratura.

Protagonisti del dibattito il studio l’ex presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta (Pd), l’On. Daniela Santanchè (FI), Vittorio Sgarbi e la conduttrice de La7 Myrta Merlino. A salutare il nuovo anno due protagonisti di quello appena concluso: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia più discussa del 2017. Il loro amore, nato tra mille polemiche sotto i riflettori sempre accesi della casa del Grande Fratello Vip, continua ad appassionare migliaia di fan.

Tra i temi della puntata anche quello delle sette e dei presunti guaritori: tra le testimonianze ci sarà quella di Simona Crisci, amica storica di Michelle Hunziker con la quale ha vissuto il calvario della vita nella setta di Clelia.