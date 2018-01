Chi l’ha visto? ritorna con le morti di Sofiya Melnik e Carlotta Benusiglio in primo piano

Dopo la sosta natalizia torna in onda il programma di Federica Sciarelli alla ricerca di persone scomparse e casi irrisolti, anticipazioni mercoledì 10 gennaio

Chi l’ha visto? diretta tv e streaming

Scoprire chi ha ucciso Sofiya Melnik e Carlotta Benusiglio. Un interrogativo doppio al centro questa sera della prima puntata del 2018 di Chi l’ha visto? in onda alle 21.15 su Rai 3 con Federica Sciarelli. Il programma può essere seguito anche in diretta streaming da smartphone, tablet e pc su raiplay.it/dirette/rai3 e on demand sempre su RaiPlay.

Chi l’ha visto? il video di Rosa desta sospetti

La trasmissione si occuperà anche della storia di Carlotta Benusiglio, ex modella e stilista morta a Milano. Archiviato come suicidio, dopo un anno e mezzo il caso si riapre: è prevista una seconda autopsia. Ora si indaga per omicidio.

E’ finita nel peggiore dei modi la storia della bella Sofiya Melnik. Il suo corpo è stato ritrovato per caso da alcuni cacciatori proprio alla vigilia di Natale. Ora bisogna scoprire chi l’ha uccisa e poi nascosta tra i rovi: se è stato proprio Pascal il suo compagno, oppure se è un altro uomo, ancora nell’ombra.

Chi l’ha visto? info utili

Dal lunedì al venerdì va in onda Chi l’ha visto? 11:30, una striscia quotidiana di 30 minuti sempre condotta da Federica Sciarelli, in aggiornamento costante sui casi di gente scomparsa: collegamenti e appelli, segnalazioni, ultim’ora sugli scomparsi e su quelli di cronaca, l’attualità, per dare subito una risposta alle richieste di aiuto che arrivano in redazione quotidianamente. Per contattare la redazione: Telefono: 068262; Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/; Twitter: @chilhavistorai3; Sito: www.chilhavisto.rai.it; email: 8262@rai.it; WhatsApp: 345 313 1987; Posta: “Chi l’ha visto?” viale Mazzini 14 00195 Roma