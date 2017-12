Masterchef 7: i giudici Barbieri, Bastianich, Cannavacciuolo e Klugmann scelgono i 20 finalisti

Masterchef 7 diretta tv e streaming

Ne rimarranno soltanto 20. Questa sera comincia ad entrare nel clou la settima edizione di Masterchef Italia in onda a partire dalle ore 21.15 su Sky Uno HD, canale 150 di Sky. I giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e la new entry Antonia Klugmann sceglieranno infatti i 20 aspiranti chef che dalla prossima settimana si contenderanno il titolo. La puntata sarà visibile inoltre sulla piattaforma Sky Go in streaming anche su NOW TV mentre le repliche delle puntate saranno disponibili su Sky On Demand.

Masterchef Italia: la selezione dei 20 aspiranti chef

Nell’ultima fase dei Live Cooking vedremo chi tra i cuochi amatoriali riuscirà a convincere i giudici con il proprio piatto e, quindi, accederà di diritto alla prova finale all’Hangar, che sarà ricca di colpi di scena inaspettati. Dopo aver visto la prima fase dei Live Cooking e l’assegnazione dei primi grembiuli, questa sera scoprirete finalmente chi saranno i 20 aspiranti MasterChef ad accaparrarsi i grembiuli più desiderati d’Italia!

Proprio nella prima doppia puntata si è potuta ammirare la verve poco tenera della novità assoluta, lo chef Antonia Klugmann come nuovo giudice al posto di Carlo Cracco. Inflessibile anche verso i suoi colleghi specie dopo un episodio di “nonnismo” da parte dei 3 uomini che durante un assaggio l’hanno di fatto lasciata senza niente da mangiare. Antonia li ha letteralmente “mandati a ca..re!”

Tra i tanti aspiranti chef della prima puntata ha incuriosito tanto la bella Manuela che ha creato scompiglio col suo fare da personaggio fiabesco ma alla fine ha convinto tutti…o quasi.

Masterchef, alcune novità e le prove in esterna

Anche quest'anno per le prove in Esterna ci si spingerà oltre i confini nazionali, fino addirittura alle suggestive Isole Lofoten, dove a giudicare la performance ai fornelli dei cuochi amatoriali sarà un gruppo di pescatori norvegesi. Ma non mancherannon le esterne in luoghi suggestivi del nostro Paese: Bologna, Vieste, Milano, un campo scout in Abruzzo e il ghiacciaio dello Stelvio, dove gli aspiranti cuochi cucineranno per le vecchie e le nuove glorie dello sci italiano che si affronteranno in una gara. Queste solo alcune delle esterne che le due brigate dovranno affrontare, per la altre non vi resta che guardare l'intera stagione.