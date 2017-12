Stasera in tv: programmi tv di oggi, sabato 30 dicembre

Stasera in tv su Rai 1 il ragazzo invisibile di Salvatores, su Canale 5 il concerto di Umberto Tozzi. Questa sera su Italia 1 Le 5 leggende. Serie A: Verona-Juventus



Film, fiction, serie tv, programmi, sport, musica e tutto quanto c’è stasera in tv, sabato 30 dicembre 2017

Prima serata

Film. A un giorno dalla fine dell’anno non accennano a diminuire le pellicole in onda come stasera in tv sabato 30 dicembre con Rai 1 in prima linea grazie a Gabriele Salvatores che ha firmato Il ragazzo invisibile storia di un ragazzino che invisibile a scuola per la ragazza dei suoi sogni scopre un bel giorno di essere invisibile per davvero, con tra gli altri Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio. Su Rai 3 Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz sono Gangs of New York per la regia di Martin Scorsese. Decisamente più natalizia la scelta di Italia 1 che propone Le 5 leggende, animazione americana dove Babbo Natale, Sandman, Dentolino e Calmoniglio, sono costretti a richiedere l’aiuto di Jack Frost contro l’uomo nero. Antwone Fisher di e con Denzel Washington su Cine Sony alle 21; Sessomatto di Dino Risi con Giancarlo Giannini, Laura Antonelli, su Iris alle 21; I Love Shopping con Isla Fisher, Joan Cusack, John Goodman, su Rai 2 alle 21:05; San Valentino di sangue in 3-D sempre un horror su Italia 2 alle 21:10; Black Sea con Jude Law, su Rai Movie alle 21:10; Robert De Niro è Nascosto nel buio su Paramount Channel alle 21:10; Bud Spencer è Superfantagenio su Nove alle 21:25.

Fiction e serie tv. Alle 21.10 su La7 L’Ispettore Barnaby. Su La5 una storia di Rosamunde Pilcher. Grandi repliche: su Rai 4 la prima stagione di Gomorra e su Rai Premium Scomparsa con Vanessa Incontrada. Su Paramount Channel alle 21:15 Quantico la nuova stagione. Inga Lindstrom su La5.

Reality, varietà e programmi tv. Su Rete 4 il documentario Planet Word. Il docufilm Cinque mondi con Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Gabriele Salvatores, Paolo Sorrentino su Rai Storia alle 21:20.

Sport in tv. Ancora un grande sabato con la serie A in campo alla vigilia del capodanno con l’ultima del girone d’andata. Si comincia alle 12.30 Fiorentina-Milan su PREMIUM SPORT, SKY SUPER CALCIO e SKY CALCIO 1. Alle 15 Diretta Goal della Serie A su PREMIUM SPORT e SKY SUPER CALCIO e le singole gare; alle 18.00 Inter-Lazio su PREMIUM SPORT, SKY SPORT 1, SKY SUPER CALCIO e SKY CALCIO 1, e infine il posticipo alle 20.45, Verona-Juventus su SKY SPORT 1, SKY SUPER CALCIO, SKY SPORT MIX, SKY CALCIO 1 e PREMIUM SPORT.

Seconda serata

Film. Natale con i tuoi con Robin Williams su TV8 alle 22:55; Un mostro a Parigi ancora animazione su Italia 1 alle 23; idem Bee Movie su LA7 alle 23; Millennium. Uomini che odiano le donne con Daniel Craig, su Rai Movie alle 23:15; Bingo Bongo con Adriano Celentano, su Nove alle 23:19; White Noise con Michael Keaton, su Rete 4 alle 23:30.

Reality, varietà e programmi tv. Con la serie A le trasmissioni di approfondimento: la Domenica Sportiva su Rai 2, Serie A Live su Premium e in replica in chiaro su Italia 2 e Sky Calcio Club. Alle 23.20 su Rai1 Frontiere approfondimento con Franco Di Mare, da Schengen alla Sicilia, da Londra a Istanbul. che percorre l’Europa per scoprire la realtà dietro la cronaca e per conoscere le barriere fisiche e spirituali che separano uomini e nazioni. Su Canale 5 si continua in musica con Robbie Williams: One night at the palladium a mezzanotte.