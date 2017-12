Stasera in tv: programmi tv di oggi, martedì 26 dicembre

Stasera su Rai 1 in prima tv il film Natale all’improvviso, su Canale 5 Victoria terza puntata. Coppa Italia su Rai 2, Il Ciclone su Italia 1

Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, martedì 26 dicembre 2017.

Prima serata

Film. Il giorno dopo Natale, stasera in tv martedì 26 dicembre, non accenna a diminuire la mole di pellicole in palinsesto. Addirittura una prima tv su Rai 1, ovviamente in tema con le feste, Natale all’improvviso, commedia americana dove (Diane Keaton) è una donna che vuole riunire la sua famiglia per il 25 dicembre nonostante il marito Sam (John Goodman) accetti con riluttanza la richiesta della donna di non rivelare la loro separazione dopo 40 anni di matrimonio. Un classico del cinema italiano invece su Italia 1 dove Leonardo Pieraccioni è alle prese con Il Ciclone con Lorena Forteza, Natalia Estrada, Massimo Ceccherini, Paolo Hendel, Alessandro Haber e tanti altri attori tra le campagne della Toscana. Tom Cruise è Jerry Maguire su Cine Sony alle 21; Billy Bob Thornton è Babbo Bastardo su Rai 4 alle 21; Adele e l’enigma del faraone di Luc Besson su Iris alle 21; Benvenuto presidente! con Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Beppe Fiorello, su Rai Movie alle 21:10; The Face of Love con Annette Bening, Ed Harris, Robin Williams, su LA5 alle 21:10; è sempre horror su Italia 2, La madre alle 21:10; Hugo Cabret di Martin Scorsese su Rai 3 alle 21:15; Il tesoro dell’Amazzonia con Dwayne “The Rock” Johnson, su Nove alle 21:15; Il padrino – parte III di Francis Ford Coppola con Al Pacino, Diane Keaton, su Rete 4 alle 21:15; Ladyhawke con Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer, su TV8 alle 21:20.

Fiction, serie tv e telefilm. Riprende, anche se in numero ridotto, la messa in onda. Ed è proprio Canale 5 con la terza puntata di Victoria la giovane principessa diventata Regina d’Inghilterra. Su RaiPremium alle 21:20 una replica de Il giovane Montalbano.

Approfondimento e attualità. Su La7 puntuale anche a Natale Andrea Purgatori con il suo Atlantide – Storie di uomini e di mondi.

Sport in diretta tv. Torna in azione anche lo sport, soprattutto il calcio, cominciano stasera i quarti di finale di Coppa Italia, alle 21 su Rai 2 Fiorentina-Lazio. Ma è anche il Boxing Day della Premier League da seguire tutto d’un fiato su Sky Sport 1 e Sky Sport 3: alle 13.30 Tottenham-Southampton, alle 16.00 Diretta Goal Premier League con in campo il Chelsea di Conte, e alle 18.30 Liverpool-Swansea City.

Seconda serata

Film. Bill Murray è il protagonista della commedia S.O.S. Fantasmi su Paramount Channel alle 23; Meg Ryan, Matthew Broderick sono Innamorati cronici su Canale 5 alle 23:05; Un angelo sotto l’albero su Rai 2 alle 23:10; Un fantastico via vai ancora Leonardo Pieraccioni con Serena Autieri, su Rai 1 stavolta alle 23:25; Milla Jovovich è Giovanna d’Arco su TV8 alle 23:30.

Varietà e documentari. Alle 23 circa su Italia 1 risate improvvisate con Ale e Franz in Buona la prima.