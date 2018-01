Napoli-Atalanta, quarti di finale di Coppa Italia in diretta tv: Sarri col tridente titolare

Allo stadio San Paolo di Napoli si gioca per un posto in semifinale: i nerazzurri di Gasperini sfidano gli azzurri di Sarri: probabili formazioni

Napoli-Atalanta, diretta tv e streaming

Il 2018 ci regala subito, questa sera 2 gennaio, una sfida da dentro o fuori per i quarti di finale di Coppa Italia: allo stadio San Paolo, alle ore 20:45 in campo Napoli-Atalanta con diretta su Rai 1 ed ampio pre e post partita anche a seguire su RaiSport. La partita inoltre sarà visibile in diretta streaming anche su RaiPlay.

Napoli-Atalanta vale la semifinale di Coppa Italia

Sarà sfida vera e non potrebbe essere altrimenti considerando che si tratta di un quarto di finale di Coppa Italia a gara secca: chi vince va in semifinale raggiungendo Inter e Lazio già pronte a sfidarsi dall’altra parte del tabellone in attesa di sapere domani chi tra Juventus e Torino sarà l’altra semifinalista.

Intanto il Napoli sembra aver ripreso forza e vigore si è appena laureato campione d’inverno in campionato. Sarri farà turnover ragionato con qualche cambio, vedi Sepe, Chiriches, Mario Rui e Diawara ma non dovrebbe toccare il fronte offensivo con i vari Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne. Idem farà di certo Gasperini che finora in coppa ha fatto grandi cose con l’autorevole passaggio in Europa League.

NAPOLI-ATALANTA, PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): Sepe; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Gomez, Cornelius. All. Gasperini