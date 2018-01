Juventus-Torino in tv: dove vedere la Coppa Italia in diretta, un derby che vale la semifinale

Quarti di finale di Tim Cup, questa sera all’Allianz Stadium bianconeri e granata si sfidano per un posto in semifinale: probabili formazioni

Juventus-Torino in tv, diretta streaming derby di Coppa Italia

Un altro derby per i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo la Madonnina di Milano è la supremazia sotto la Mole Antonelliana a valere un posto in semifinale. Stasera alle ore 20:45 dallo stadio Allianz Stadium diretta di Juventus-Torino su Rai 1. La partita sarà trasmessa senza commento per via di uno sciopero dei giornalisti Rai contro la perdita dei diritti per i Mondiali andati a Mediaset. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Juventus-Torino, derby da dentro o fuori

Ultimo dei quarti di finale in programma per la Coppa Italia. Finora si sono qualificati Lazio e Milan, che sarà la prima semifinale e poi l’Atalanta che ieri a sorpresa ha eliminato il Napoli capolista in Serie A vincendo 2-1 al San Paolo (Castagne, Gomez e Mertens per gli azzurri). Proprio contro i nerazzurri giocherà la vincitrice di Juventus e Torino. Gara secca in casa dei bianconeri che si sono già aggiudicati largamente il derby in campionato nel girone di andata, 4-0 con doppietta di Dybala, gol di Pjanic e Alex Sandro.

Le due squadre si sono incontrate 16 volte in Coppa Italia, di cui 9 in casa bianconera: 6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, con 15 gol segnati e 6 subiti. L’unica vittoria del Torino risale alla stagione 1981/82, 0-1 grazie ad un gol di Giuseppe Dossena. L’ultimo derby di Coppa Italia, invece, risale al 16 dicembre 2015, quando i bianconeri si imposero sui granata per 4-0, con doppietta di Zaza, gol di Dybala e di Pogba.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Sturaro (Lichtsteiner), Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Bentancur, Pjanic (Matuidi); Dybala, Higuain (Mandzukic), Douglas Costa (Bernardeschi). All.: Allegri.

TORINO (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, N’Koulou, Moretti, Molinaro; Rincon, Valdifiori, Baselli; Iago Falque, Niang, Berenguer. All.: Mihajlovic

Così in campionato, Juventus-Torino 4-0