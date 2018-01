Cagliari-Juventus, diretta tv e streaming: al Sant’Elia Allegri col tridente Higuain, Dybala e Mandzukic

Bianconeri ancora in posticipo e ancora in trasferta: dove vedere la partita, telecronisti e probabili formazioni

Sarà ancora la Juventus la protagonista del posticipo di serie A, anche nella prima giornata del girone di ritorno, prima della sosta invernale. Allo stadio Sardegna Arena alle 20:45 fischio d’inizio di Cagliari-Juventus trasmessa in diretta su PREMIUM SPORT, SKY SPORT 1, SKY SUPERCALCIO, SKY CALCIO 1 (Telecronaca Mediaset: Massimo Callegari e Massimo Paganin); (Telecronaca Sky: Federico Zancan e Luca Marchegiani). La partita via streaming, attraverso le applicazioni Skygo e Premium Play.

Dopo aver raggiunto la semifinale di Coppa Italia, in settimana battendo il Torino nel derby, la Juventus di Allegri scende in campo per l’ultima gara prima della sosta cercando di tenere il passo del Napoli capolista impegnato nel pomeriggio in casa col Verona. Bianconeri con 7 vittorie e 2 pari nelle ultime 9 gare. Rossoblu’ con un punto nelle ultime 4 partite in casa. A Cagliari hanno perso 8 delle ultime 9 sfide di A contro la Juve.

CAGLIARI (3-5-1-1): Rafael; Romagna, Andreolli, Ceppitelli; Van der Wiel, Faragò, Cigarini, Ionita, Padoin; Farias; Pavoletti. A disposizione: Cragno, Crosta, Pisacane, Capuano, Barella, Deiola, Cossu, Giannetti, Sau. Allenatore: Diego Luis López.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Mandzukic. A dispozione: Pinsoglio, De Sciglio, Asamoah, Rugani, Lichtsteiner, Douglas Costa, Bernardeschi, Sturaro, Marchisio, Bentancur, Cuadrado. Allenatore: Massimiliano Allegri.

CAGLIARI-JUVENTUS in diretta su Premium Sport HD alle ore 20.45: Telecronaca: Massimo Callegari. Commento tecnico: Massimo Paganin, Telecronaca tifoso: Antonio Paolino, Bordo campo: Stefano Veronelli, Gianni Balzarini. E su Sky Sport 1 HD (anche in Super HD), Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD (anche in Super HD) telecronaca Federico Zancan; commento Luca Marchegiani; inviati Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà.