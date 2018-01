Libero Grassi, questa sera Giorgio Tirabassi apre il ciclo Liberi Sognatori soli contro la mafia

Primo film per la tv su Canale 5 dedicato a uomini e donne che non si sono piegati alla mafia, Giorgio Tirabassi è Libero Grassi l’imprenditore che ha detto no al pizzo

A testa alta, Libero Grassi: diretta tv e streaming

Questa sera alle 21.20 su Canale 5 va in onda A testa alta, Libero Grassi, un film per la tv che ricorda la figura dell’imprenditore palermitano che ha pagato con la vita il suo volersi ribellare alla mafia e al pagamento del pizzo. Si tratta del primo appuntamento del ciclo di pellicole per la televisione dal titolo “Liberi Sognatori” dedicate a grandi uomini e donne che hanno fatto della lotta alla mafia la loro ragione di vita e che con la vita hanno pagato: Libero Grassi, Renata Fonte, Mario Francese ed Emanuela Loi. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand.

A interpretarli troveremo: Giorgio Tirabassi nel ruolo di Libero Grassi, Cristiana Capotondi sarà Renata Fonte, Marco Bocci si calerà nella parte di Mario Francese, Greta Scarano in quella di Emanuela Loi.

Chi era Libero Grassi

Libero Grassi (Catania, 19 luglio 1924 – Palermo, 29 agosto 1991) è stato un imprenditore italiano, ucciso da Cosa Nostra dopo essersi opposto a una richiesta di pizzo e divenuto simbolo della lotta alla criminalità. Ha avuto il coraggio di opporsi alle richieste di racket. Nel gennaio 1991 il Giornale di Sicilia aveva pubblicato una sua lettera sul rifiuto di cedere ai ricatti della mafia: «Volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l’acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho costruito questa fabbrica con le mie mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere. Se paghiamo i 50 milioni, torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una retta mensile, saremo destinati a chiudere bottega in poco tempo. Per questo abbiamo detto no al “Geometra Anzalone” e diremo no a tutti quelli come lui». Questo suo gesto, tra i primi di ‘ribellione’ non fu appoggiato da tutto il mondo economico-istituzionale e anche sociale. Il 29 agosto del 1991, alle sette e mezza di mattina, Grassi venne ucciso a Palermo con quattro colpi di pistola mentre si reca a piedi al lavoro.

A testa alta, Libero Grassi: cast e trama

Protagonista, come detto, nei panni di Libero Grassi è Giorgio Tirabassi (nel 2004 già Paolo Borsellino nel film omonimo). Nel cast ci sono anche Michela Cescon, nei panni di Pina Maisano, la moglie di Grassi; Diane Fleri è invece la figlia Alice, mentre Maurizio Marchetti è Zu’ Stefano, l’anonimo che chiede soldi per le famiglie bisognose; Da segnalare la partecipazione di Ninni Bruschetta. Libero Grassi (Giorgio Tirabassi) e’ un imprenditore palermitano a cui il clan mafioso Madonia inizia a chiedere il pizzo. Libero si rifiuta e a fronte di minacce e atti violenti, denuncia i fatti ai giornali e viene addirittura invitato alla televisione nazionale per testimoniare la sua resistenza alle minacce mafiose. Ma la società civile siciliana lo isola e i mafiosi decidono di ucciderlo nel 1991 come monito a chi osa sfidare il loro potere.

