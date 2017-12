Frozen stasera in prima serata su Rai 2: Natale con la principessa Elsa, Anna e il simpatico Olaf

Natale in famiglia questa sera alle 21.20 su Rai 2 con il 52º Classico Disney, Frozen – Il regno di ghiaccio

Frozen diretta tv e streaming

Sarà un Natale “on ice” per Rai 2 che questa sera alle 21.20 trasmette in prima serata il 52º Classico Disney Frozen – Il regno di ghiaccio. Il film può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone dalla pagina web di RaiPlay.

Frozen – Il regno di ghiccio

Film del 2013 diretto da Chris Buck, Jennifer Lee, ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, La regina delle nevi. È un film animato al computer, prodotto dalla Walt Disney Animation Studios e distribuito dalla Walt Disney Pictures. Il 2 marzo 2014 si è aggiudicato due premi Oscar: miglior film d’animazione e miglior canzone (Let It Go). È il film di animazione che nella sua categoria ha realizzato il maggiore incasso della storia del cinema.

Frozen un classico Disney per il Natale

La trama. La principessa Elsa è la primogenita della famiglia reale di Arendelle. Da bambina, per giocare con la sua sorellina Anna, usa un particolare potere magico che le permette di creare e manipolare il ghiaccio. Ma un giorno Elsa finisce per colpire involontariamente Anna alla testa con un getto di ghiaccio, da quel giorno decidono di tenere la figlia maggiore nascosta al mondo e addirittura ad Anna. Quando il re e la regina muoiono in un naufragio le sorelle vengono lasciate più sole che mai. Anni dopo Elsa ormai maggiorenne è pronta per salire al trono, perciò viene organizzata una grande festa e il palazzo viene riaperto al popolo per la prima volta dopo tanto tempo. Anna conosce uno degli invitati, il Principe Hans delle Isole del Sud; i due si piacciono subito e lui le chiede di sposarlo. Anna accetta ingenuamente, ma Elsa rifiuta di dare alla coppia la benedizione dei loro sentimenti, necessaria al matrimonio, giacché i due si conoscono a malapena. Anna allora le rinfaccia tutti gli anni di solitudine che le ha fatto passare e, nella discussione che ne segue, Elsa, senza volerlo, sprigiona i suoi poteri davanti a tutti i presenti e perde il controllo di essi, causando un inverno perenne su Arendelle mentre fugge dalla città, terrorizzata da quanto è successo. Nel frattempo Anna si mette all’inseguimento di Elsa…

Frozen – Il trailer